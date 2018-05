Savona, in seminario si inaugura “A doctor for you”

Savona. Si chiamerà “A doctor for you” il servizio di ascolto e orientamento medico dedicato agli “ultimi” che sarà inaugurato domani, mercoledì 30 maggio, alle 16 in seminario dal vescovo di Savona-Noli Calogero Marino.

Si tratta di un’iniziativa di assistenza gratuita e organizzata per le persone in difficoltà sul territorio, ideata e svolta dalla sezione savonese “G.B. Parodi” dell’associazione medici cattolici italiana in collaborazione con la Caritas diocesana. L’accesso avviene infatti attraverso i vari centri d’ascolto Caritas distribuiti sul territorio.

I medici coinvolti in questo servizio al momento sono diciotto con diverse specializzazioni, che si alterneranno tutte le settimane al mercoledì, indicativamente dalle 16.30 alle 18, nei locali del seminario messi a disposizione dalla struttura guidata da don Adolfo Macchioli.

“L’idea è nata dall’intenzione di mettersi in prima linea per dare supporto ai servizi ecclesiali di attenzione agli ultimi, per sostenere coloro che sono in difficoltà in un cammino che li aiuti a prendersi cura di sé – spiega il dottor Marco Lovisetti, presidente Amci savonese – è un servizio complesso rivolto ai singoli, del nostro territorio, che vivono una situazione di particolare disagio, non solo di carattere strettamente sanitario”.