Savona. Il Procuratore della Repubblica Sandro Ausiello saluta Savona. Il 31 maggio sarà infatti l’ultimo giorno di lavoro del magistrato che poi sarà in pensione. Giovedì mattina il dottor Ausiello, che era arrivato nella Procura savonese nel marzo 2016, saluterà quindi tutti i suoi colleghi e collaboratori.

Ausiello, classe 1949, originario di Sabaudia, era arrivato a Savona dopo 38 anni a Torino dove come ultimo incarico era stato Procuratore aggiunto. Era entrato in magistratura nel maggio del 1977 e come primo incarico era stato giudice a latere prima nella quinta sezione penale del Tribunale e poi in Corte d’Assise a Torino.

Nel 1991 il passaggio alla Procura della Repubblica, sempre nel capoluogo piemontese, approdando nel pool dedicato alla criminalità organizzata. Poi, nel marzo 2016, era arrivato a Savona dove ha concluso la carriera in magistratura.

Il posto di Ausiello, per il momento, sarà ricoperto dal pubblico ministero Ubaldo Pelosi che rivestirà il ruolo di procuratore facente funzioni.