Savona Hockey Club: crescita, divertimento e gemellaggio

Savona. Lo scorso weekend si è tenuto a Riva del Garda il torneo internazionale “Be Happy”, a cui il Savona, unica compagine ligure, ha partecipato con una squadra Under 10 mista e una Under 14 femminile.

Entrambe le formazioni sperimentavano l’innesto di nuovi elementi aventi in media un’età inferiore di un paio di anni rispetto alla categoria. Per questo motivo il quarto posto del team femminile è da ritenersi un ottimo risultato; dopo un avvio in sordina, infatti, le ragazze del Savona hanno battuto il Pistoia per 1-0 e fermato il temutissimo Slavia di Praga sullo 0-0.

Per il Savona sono scese in campo Hajdaraj, Elisa Mellonio, Elena Mellonio, Laghi, Berton, Merzouq, Cuneo, Burchi, Ambra Di Vaio, E. Buzali; allenatori Andrea Di Vaio e M. Burchi.

Sono partiti meglio i piccoli dell’Under 10, giunti nella giornata di sabato secondi nel loro girone, anche se poi nelle fasi finali di domenica si sono dovuti piegare ad un ottimo Zurigo e al Bondeno, ottenendo comunque in classifica un buon ottavo posto su sedici squadre partecipanti.

Hanno difeso i colori biancoverdi A. Buzali, Seferi, G. Mogavero, Mapelli, Berardinelli, Lombardo, Bianco, B. Simari, Pittalis, Scarso; allenatori S. Simari, E. Mogavero.

Uno degli aspetti più belli è stato sicuramente la nascita di una sorta di gemelaggio con il Zurigo HC. Un’idea questa fortemente voluta da Giuseppe Bruzzone che, con la collaborazione di Altin Buzali, riusciranno ad ospitare a Savona, un weekend del mese di settembre, i piccoli “cugini” svizzeri; per i bambini sarà un’importante occasione di crescita e di confronto non solo a livello sportivo.