Santa Rita a Savona, rose benedette ed ecumenismo

Savona. Martedì 22 maggio Savona, e in particolare l’Oltreletimbro, non mancherà l’appuntamento con la sentita festa di santa Rita. E, come ormai avviene da qualche anno, sarà anche l’occasione di un momento di condivisione fra cattolici e ortodossi che rinnovano il proprio essere fratelli in Cristo.

Dalle 8 e fino alle 18 si svolgerà ogni dieci minuti la tradizionale benedizione delle rose, a cura dei diaconi, mentre alle 10 e alle 18 saranno celebrate le messe. L’arciconfraternita della Santissima. Trinità animerà i momenti di preghiera con la meditazione del rosario e alle 12 si reciterà la supplica alla santa.

“La nostra confraternita si impegnerà come ogni anno non solo nella vendita delle rose, ma soprattutto nella preghiera, che cercheremo di guidare durante l’intera giornata – spiega il priore delle cappe rosse Anna Di Giano – la festa è possibile grazie alla collaborazione del padre ortodosso Giorgio Andronic, del parroco di san Paolo don Germano Grazzini e dei diaconi”.

“La celebrazione di santa Rita è molto importante anche per noi cristiani ortodossi che da tre anni ormai gestiamo la chiesa in piazza della Consolazione: la festa è sempre molto sentita e questo mi fa molto piacere, perché deve essere così e se possibile anche meglio delle volte passate – commenta padre Giorgio – il fulcro è la preghiera: i devoti alla santa le chiedono un aiuto per loro o per i famigliari e Rita non rifiuta mai questo sostegno, ne sono certo”.

Ovviamente non mancherà neppure la tradizionale fiera di santa Rita con le tradizionali bancarelle che affolleranno numerose le vie del quartiere attorno a piazza Consolazione.