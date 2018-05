Savona. “Ottant’anni dalle leggi razziali”. E’ il titolo dell’incontro, che si preannuncia denso di contenuti, organizzato dal Soroptimist Club di Savona, nella Sala Rossa del Comune, giovedì 31 maggio, alle 16.

Siederanno al tavolo dei relatori il magistrato savonese Fiorenza Giorgi insieme alla professoressa Giosiana Carrara e al Rabbino Giuseppe Momigliano, per commemorare l’ottantesimo anniversario della promulgazione delle Leggi razziali che, emanate nei primi mesi del 1938, sancivano una cruenta deriva politica e sociale e davano il via a una serie di inaudite sofferenze per gli ebrei.

“Oggi si inorridisce pensando che il regime fascista teorizzava che gli italiani fossero ‘ariani’, ma non bisogna abbassare la guardia per evitare che l’antisemitismo torni a conquistare nuovi adepti. Ben vengano quindi iniziative come questa, voluta fortemente dal Soroptimist, da sempre in prima fila nella difesa dei Diritti Umani, nella lotta per la pace nel mondo, nella creazione di progetti volti all’accettazione delle diversità” spiegano gli organizzatori.

Ci si aspetta per l’incontro una partecipazione nutrita e si prevede un vivace dibattito. L’ingresso è libero nel limite dei posti disponibili.

Il Soroptimist International è una libera associazione mondiale di donne qualificate in professioni diverse, unite da ideali comuni e dal principio del “servizio” verso le comunità locali, nazionali ed internazionali.

L’associazione femminile opera, attraverso progetti, per la promozione dei diritti umani, l’avanzamento della condizione femminile e l’accettazione delle diversità. Nato negli Usa, ad Oakland, nel 1921, il Soroptimist International è oggi diffuso in 125 Paesi e conta oltre 3000 Club, per un totale di circa 100.000 socie. Ciascuna Socia rappresenta nel proprio Club una differente categoria professionale per favorire un’ampia circolazione delle idee fra persone con percorsi lavorativi e background culturali diversi.

I Club locali sono raggruppati in Unioni nazionali. Le Unioni sono raggruppate in quattro Federazioni: Americhe, Europa, Gran Bretagna e Irlanda, Sud-Ovest Pacifico. La Federazione Europea comprende più di 1200 Club in 57 Paesi (raggruppati in 26 Unioni, 55 Single Club in Europa, 31 Single Club in Africa, 1 Single Club nei Caraibi).

Le Federazioni fanno capo al Soroptimist International al cui vertice è la Presidente Internazionale. Il primo Club in Italia fu fondato a Milano nel 1928. L’Unione Italiana si è costituita nel 1950 e conta, nel 2016, 149 Club con circa 6000 Socie. Il Club di Savona è stato fondato nel 1976.