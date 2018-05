Promozione A, l’Alassio vola in finale, la Campese retrocede in Prima

Savona. L’Alassio, al termine di una autentica battaglia sportiva, supera (2-1), dopo i tempi supplementari, il Campomorone e giocherà la finalissima con il Golfo Paradiso, che si aggiudica i play off del girone B di Promozione, battendo l’Athletic Club.

Le vespe alassine, sotto di un goal, realizzato (al 77°), su rigore dal solito Curabba, riescono (al 91°) a pareggiare, grazie ad Alfano, bravo a realizzare il penalty concesso e nei tempi supplementari, realizzano il match point con Lupo.

Il Borzoli, sotto di una rete (Pirlo) con la Campese ed in dieci uomini, per l’espulsione di Maura, ribalta il risultato, grazie alle marcature di D’Asaro ed Esibiti, che condannano i valligiani di Esposito alla retrocessione in Prima Categoria.

La Campese si mangia le mani, per aver fallito con Criscuolo, un rigore, che avrebbe cambiato le sorti dello spareggio.