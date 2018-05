Varazze. Si è concluso il 13° Open provinciale di volley organizzato da B.C. Varazze Swindlers che ha visto competere per cinque mesi le migliori squadre amatoriali miste della Provincia di Savona a cui si è aggiunta per la prima volta una compagine genovese, l’Arancini Team di Voltri.

Nella finale, disputata come da tradizione a Varazze, si sono imposte Le Civette di Celle Ligure che dopo tre piazzamenti sul podio sono riuscite a sollevare la coppa superando 3-1 (25-12; 23-25; 25-19; 25-17) il Pichincha Wime di Pietra Ligure. Le Civette non erano giunte alla finale con i favori del pronostico, avendo chiuso la regular season al terzo posto alle spalle di Pichincha Wime e dei campioni uscenti dell’Under 99 Finale (superati 3-1 in semifinale), ma hanno disputato i playoff con l’organico quasi al completo ed una concentrazione che non sempre avevano mantenuto nel corso del girone.

La finale è iniziata subito in discesa per i cellesi che hanno dominato il primo set, ma nel secondo parziale il Pichincha Wime si è rimesso in corsa sfoggiando grinta e determinazione. Le Civette hanno incassato il colpo ed hanno ricominciato a martellare gli avversari che non hanno retto l’urto e sono franati palesando troppe pause, anche a causa del significativo turnover di tutti i giocatori presenti, in pieno spirito amatoriale. Diversa la scelta del capitano delle Civette Jacopo Andreussi che ha preferito mantenere in campo praticamente sempre il sestetto titolare lasciando ben poco spazio, in questa finale, alle seconde linee. La partita è stata arbitrata da Antonio “Tommy” De Luca che ha poi scelto quali migliori giocatori Irene Rapetti delle Civette e Stefano Sportelli del Pichincha Wime.

Le Civette hanno schierato Andreussi Jacopo (cap.), Massucco Davide, Vallarino Marzia, Rapetti Irene, Vallarino Cinzia, Barberis Valeria, Lazzarini Erika, Ferrando Claudio, Altieri Francesco, Noè Monica, Giuria Elena, Assandri Andrea e Monge Astrid. Nel Pichincha Wime, per la prima volta sul podio, hanno giocato Andrea Core, Cinzia Marino, Claudia Lemme, Manuel Paradisi, Stefano Sportelli, Elisa Del Bello, Gabriele Murrighile, Josè Pluas (cap.), Julie Ferraro, Francesca Bonifacini, Matteo Gaglianone, Simone Giachino e Sergio Pugliese.

In precedenza si erano disputate le finali di classificazione che avevano visto salire sul gradino più basso del podio l’Under 99 Finale grazie alla vittoria 3-0 su un Atletico MaDrink comunque soddisfatto per avere sopravanzato anche quest’anno le altre due compagini varazzine, D’Annata Squadra e Manzoteam, a cui va dato atto di avere disputato una combattutissima partita (vinta 3-2 dai primi) per conquistare la quinta piazza. Dopo tre anni, esce finalmente dalla val Bormida il poco ambito cucchiaio di legno destinato alla squadra giunta ultima, in quanto gli Amatori Carcare lo consegnano agli esordienti Arancini Team ancora troppo disorganizzati per disputare con continuità un torneo di questa durata.

Sono stati anche assegnati i premi individuali riferiti all’intero torneo sulla base delle segnalazioni fatte dagli arbitri al termine di ogni singola partita; sono andati a Roberto Scavarda dell’Atletico MaDrink (miglior alzatore), a Claudia Lemme del Pichincha Wime (migliore difesa), a Federica Bianco dell’Atletico MaDrink (miglior attacco femminile) e a Fabio Timo dell’Amatori Carcare (miglior attacco maschile).

Dopo la premiazione degli atleti e di tutte le squadre partecipanti, vi è stato come di consueto un piccolo rinfresco offerto ai giocatori ed a tutto il pubblico presente. Gli organizzatori hanno anticipato che anche nella prossima edizione verrà riaffermata l’impostazione di quest’anno in cui il ridimensionamento dell’organico delle squadre più forti ha permesso un maggiore equilibrio e conseguentemente un torneo più divertente con poche partite dal risultato scontato.

Anche quest’anno l’Open è stato seguito da una fase interregionale disputata a Finale Ligure con la partecipazione di cinque squadre piemontesi e quattro liguri. Una bella giornata di sport in cui il risultato ha premiato, come al solito, le più organizzate compagini piemontesi che hanno monopolizzato il podio con Haka Volley, Volley Annone e Maniko Sport che ha faticato non poco per conquistare il terzo posto superando in un combattuto tie-break l’Under 99 Finale, migliore delle liguri.