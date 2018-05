Oggi alla SMS Cantagalletto presentazione del progetto associativo/educativo dell’APS Vassilissa più cena autofinanziamento

I SEMI DELLA TERRA – APS VASSILISSA, aderente ARCI Savona, oggi DOMENICA 20 MAGGIO ORE 18.00 presso la S.M.S. /Circolo ARCI CANTAGALLETTO – SAVONA

organizza

PRESENTAZIONE PROGETTO ASSOCIATIVO ed EDUCATIVO 2018/2019

PER BIMBI DAI 3 AI 6 ANNI

con presentazione dell’associazione, percorso formativo svolto, idee, orari e tariffe per l’anno 2018/2019

(laboratori per bambini durante la presentazione)

a seguire, per chi ha piacere:

CENA DI AUTOFINANZIAMENTO

Piazza, Focacce farcite, farinata, bere, acqua, dolce e caffè a 15 euro (bambini dai 6 anni in su a 5 euro)

PRENOTAZIONE CONSIGLIATA

su fb o via Whatsapp al numero 3478077636