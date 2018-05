Mobilitazione di Cgil, Cisl e Uill: assemblee nei posti di lavoro sulla sicurezza

Liguria. “Di fronte al ripetersi di nuovi e gravi infortuni mortali e non, non basta più la denuncia, occorre intensificare la mobilitazione nel Paese e nella nostra regione”. Così Cgil, Cisl e Uil Liguria annunciano l’adesione all’appello delle confederazioni nazionali e precisano che “a partire da questa settimana si svolgerà in tutti i posti di lavoro una campagna di assemblee”.

“Sensibilizzare il mondo del lavoro, con la finalità di elaborare piattaforme aziendali in materia di sicurezza, è tra gli obiettivi della campagna. Cgil, Cisl, Uil auspicano un’azione efficace, partecipata e diffusa, insomma: un cammino comune che non è altro che un percorso di civiltà doveroso nei confronti delle donne e degli uomini che il sindacato ha il dovere e l’onore di rappresentare” precisano Federico Vesigna, Luca Maestripieri, Mario Ghini rispettivamente segretari generali di Cgil, Cisl, Uil Liguria.

“Occorre valorizzare il ruolo della contrattazione collettiva anche a livello aziendale come occasione per contrattare direttamente sui luoghi di lavoro forme di tutela per la salute e la sicurezza per chi lavora. Cgil, Cisl, Uil Liguria individuano un cammino comune su questi temi per una nuova cultura della prevenzione, vero e proprio pilastro per lavoratrici, lavoratori e imprese, perseguibile attraverso l’applicazione del Testo Unico, l’elaborazione di strategie nazionali e territoriali, la collaborazione tra i diversi soggetti istituzionali e parti sociali, un maggior monitoraggio della catena di appalti e subappalti e maggiori investimenti su controlli e prevenzione. A fronte quanto sopra, le diverse singole categorie sindacali potranno essere interessate da iniziative di sciopero” concludono Vesigna, Maestripieri e Ghini.