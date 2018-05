Mallare. Successo per l’iniziativa organizzata domenica 27 maggio a Mallare dal Lions Club Valbormida che ha visto la bellissima faggeta fare da cornice ad una gara di Mtb, ad una di trail running e ad una camminata per le famiglie.

Sono state circa 250 persone che hanno partecipato all’evento dando il loro contributo per realizzare l’obiettivo del Sodalizio Valbormidese: acquistare un defibrillatore per le Scuole Elementari di Mallare.

“L’obiettivo è stato ampiamente raggiunto, per cui il Club Valbormida desidera ringraziare tutti i partecipanti, sia quelli che con la propria famiglia hanno percorso il sentiero naturale ammirando la stupenda faggeta sia coloro che hanno gareggiato a piedi e in mountain bike. In definitiva ci siamo tutti divertiti in solidarietà” dicono dal Lions Club.