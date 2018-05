Loano, richiedente asilo e venditore abusivo: patteggia e torna libero

Loano. E’ stato processato per direttissima questa mattina in tribunale il richidente asilo, Cheikh D., 28 anni, senegalese, arrestato ieri per resistenza a pubblico ufficiale dalla polizia municipale di Loano nell’ambito di un controllo anti abusivismo commerciale.

Lo straniero, che era difeso dall’avvocato Camilla Fasciolo, ha patteggiato quattro mesi e 20 giorni di reclusione con la sospensione condizionale della pena. Al termine dell’udienza il ventottenne è quindi tornato libero senza nessuna misura cautelare.

Ad arrestarlo erano stati gli agenti della “Pattuglia Sicurezza Urbana” che stavano effettuando una serie di controlli anti abusivismo commerciale: i vigili hanno notato la presenza dell’ambulante, impegnato a mostrare la merce a potenziali clienti, all’interno di uno stabilimento balneare del litorale di levante. Quando ha visto la pattuglia avvicinarsi però Cheikh D. ha tentato la fuga e, una volta raggiunto, ha cercato di evitare il controllo buttandosi a terra, scalciando (anche contro alcune sedie e tavoli del locale) e spintonando. Di qui l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale e la denuncia per vendita di materiale contraffatto (la merce, una ventina di capi, è stata sequestrata).