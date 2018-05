Loano, incendio divampa all’interno del Caffè Novecento

Agg.to ore 23. Si è concluso l’intervento dei Vigili del fuoco di Finale Ligure che hanno lavorato per mettere in sicurezza il Caffè Novecento dove, nella prima serata, è divampato un incendio, causato da una friggitrice. I danni hanno interessato parte dei locali, in particolare l’area adibita a cucina.

Loano. Fiamme all’interno del bar Novecento di Loano, in corso Roma. I vigili del fuoco sono sul posto con mezzi e autobotte per spegnere il rogo divampato all’ora di cena e l’intervento è ancora in corso.

Ancora nessuna notizia ufficiale sulla dinamica dell’incendio che i pompieri stanno domando, anche se pare che sia scaturito da una friggitrice, nè sui danni subiti dal locale. Non si registrano feriti o intossicati.