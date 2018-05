L’importanza di metterci il cuore

“Stile Savonese” è la rubrica di moda, bellezza e lifestyle di IVG, a cura di Maria Gramaglia. Ogni settimana una passeggiata tra le vetrine dei negozi della nostra provincia, a caccia di novità: un “viaggio” tra le tendenze savonesi a livello di moda, bellezza o arredamento, ma anche tra proposte come gite, corsi o spettacoli a teatro.

Una bella conferenza estremamente atipica quella che si è tenuta ieri 19 maggio ad Albenga in Palazzo Scotto Niccolari presso la sede di Visual School in cui, anche alla presenza del sindaco Giorgio Cangiano, del vice sindaco Riccardo Tomatis e di altre autorità locali, BastapocoOnlus, per voce del fondatore Marco Ghini, Luca Bogliano e Marco Manferdini, ha presentato il nuovo sito web, ha dato un po’ di numeri (lo fanno già normalmente con la grande ironia, ma questa volta si trattava di numeri reali), ci ha mostrato il nuovo video dal titolo “Ci sono andato sotto”, realizzato dal complesso musicale “Stavolta mia moglie mi manda a funk” e ha dato una piccola anticipazione del Festival Bastapoco.

Una sorta di festa, in cui gli interventi sono stati comunque sempre sul filo dell’ironia e dell’allegria e soprattutto molto leggeri. Molto simpatico anche Davide Aicardi di Visual School, Scuola di Arti Grafiche e Audiovisive, che ha raccontato come è nata la collaborazione con BastapocoOnlus e di come i ragazzi che frequentano la scuola, supervisionati dai docenti, abbiamo lavorato alla realizzazione del video, dalle riprese alla grafica.

Il video del gruppo “Stavolta mia moglie mi manda a funk” mi è piaciuto molto anche perché, al di là della freschezza e della simpatia, i musicisti si sono, come al solito, messi in gioco anche in ruoli diversi dai loro usuali: cantano, ballano, suonano, recitano. Super forti Marco Ghini, voce, Rossano Giallombardo, chitarra, Max Maloberti, tastiere, Raffaele Esposto, sax, Nico Lobello, tromba, Dario Lobello, basso e Marco Babboni, batteria.

Il sito web www.onlusbastapoco.it è bello, in rosa, molto moderno e di semplice navigazione. Si possono così acquisire tutte le informazioni sulla Onlus e sulle importanti attività svolte e da svolgere e soprattutto sui risultati ottenuti, che sono significativi: presidi consegnati a oltre 600 famiglie, 2 vetture donate all’ASL, oltre 150.000,00 € raccolti per il progetto “Hospice”. Lo scopo prioritario della Onlus è infatti realizzare un “Hospice”, ovvero una struttura sanitaria residenziale interamente dedicata alla persona malata, quando non sia più possibile assisterla nella propria casa.

Per concludere, sono state comunicate ufficialmente le date del settimo Festival Bastapoco, che si terrà il 22, 23 e 24 giugno a Garlenda nel Parco Villafranca. Sarà una grande festa con musica, buona cucina, sport e tanta allegria per portare un aiuto concreto a chi soffre.

Bastapoco è una Onlus di volontari che offre un supporto concreto alle persone in stato avanzato di malattia e ai loro famigliari, fornisce in comodato gratuito presidi sanitari a supporto della degenza domiciliare, assistenza ai pazienti e sostegno psicologico. Bastapoco collabora con l’Asl 2 sul territorio andorese e finalese in una congiunta attività di intervento con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei pazienti e diffondere la conoscenza del diritto alle cure palliative. L’Associazione si impegna nell’organizzazione di spettacoli, cene, eventi, vendite filantropiche partecipa a fiere con la finalità di raccogliere i fondi necessari per raggiungere i traguardi importanti come quelli realizzati in questi anni, perché con un minimo aiuto da tutti, 365 giorni l’anno, insieme possiamo contribuire a migliorare il mondo.

Il loro entusiasmo è incredibilmente contagioso, infatti anch’io “ci metto il cuore” e sto con BastaPoco.

