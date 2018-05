“Le Sisters” irrompono in Riviera per animare e unire la movida con il loro primo singolo “Everybody”

Albisola. Si chiamano Debora e Laura Rizzo e ormai si sentono albenganesi a tutti gli effetti, ma sono originarie di Genova, dove hanno formato il loro duo musicale, “Le Sisters”, lavorando per lungo tempo nelle discoteche e nei locali del capoluogo della Regione e prendendo confidenza e contatti con il mondo della notte e i suoi protagonisti.

Quindi, qualche sortita nelle serate della movida rivierasca. E proprio con la Riviera di Ponente è scoccato un “colpo di fulmine”, che le ha spinte a trasferirsi ad Albenga e a scegliere questa zona come trampolino di lancio per il loro primo singolo musicale, “Everybody”, di cui hanno curato testo e musica insieme a Gianni Bini e sotto l’occhio attento del produttore musicale Enrico Delaiti.

“Siamo nate e abbiamo lavorato per anni nelle discoteche e nei locali di Genova, curando l’organizzazione e l’animazione di numerose serate, – hanno spiegato Debora e Laura. – Da qualche mese ci siamo trasferite nella Riviera di Ponente con cui è scattato una sorta di amore a prima vista. Genova è sempre nel nostro cuore, ma questa terra ingauna ci ha adottato con un affetto incredibile ed è ottima la collaborazione che si è instaurata anche con i locali notturni rivieraschi. Per questo abbiamo scelto la Riviera di Ponente, e nello specifico il Golden Beach di Albisola, per presentare il nostro primo singolo ‘Everybody’”.

Un brano nato dopo un’esperienza oltreoceano, che ha visto protagoniste le due sorelle native di Genova.

“A gennaio siamo state in vacanza in America e, nel giro di un mese, abbiamo fatto tappa a New York, a Miami e in Messico, entrando in contatto diretto con nuove realtà e con modi e metodi diversi di intendere la movida e il divertimento notturno. Grazie anche a quell’esperienza è nata ‘Everybody’, una canzone fresca, perfetta per l’estate, con testo in inglese e in spagnolo e già realizzata in due versioni: per radio e da ballare in discoteca. Il brano racconta, con toni e ritmi sensuali, una notte di passione estiva e ad Albisola sarà introdotto da uno spettacolo pirotecnico con i fuochi d’artificio”, hanno aggiunto “Le Sisters”.

Ma i sogni e gli obiettivi delle due “regine della notte” non si fermano “solo” al primo singolo.

“La nostra speranza è di proseguire su questa strada, con un sogno nel cassetto: unire la movida rivierasca. Nella nostra esperienza in Riviera abbiamo avuto la possibilità di toccare con mano la professionalità e la bravura di tutti i gestori di discoteche e locali della zona. L’unione fa la forza e noi siamo pronte a metterci in gioco per contribuire a far crescere e migliorare ulteriormente l’immagine della movida e della riviera di Ponente”, hanno concluso Debora e Laura.