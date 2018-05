Laigueglia, decide di farla finita e si incammina sui binari: salvato dagli agenti del commissariato di Alassio

Laigueglia. Un’operazione di salvataggio che assume i contorni di un vero e proprio miracolo. È avvenuta alle prime luci dell’alba di domenica e ha visto protagonisti gli agenti del commissariato di Alassio, che sono riusciti a salvare la vita di un giovane.

Intorno alle 5,30 di domenica, una chiamata ha generato il panico nella Baia del Sole, mobilitando i soccorsi: “Un ragazzo si aggira con fare sospetto in stazione a Laigueglia: è sceso sui binari, ha iniziato a percorrerli a piedi in direzione Alassio ed è svanito nel buio della notte”, – ha raccontato un passante al telefono.

Una volante di emergenza è subito partita alla ricerca del giovane. Un’operazione già di per sé non facile, resa ancora più difficile dall’oscurità, dalla lunghezza del tratto ferroviario che collega i due comuni rivieraschi e dalla descrizione “troppo vaga” fornita dai pochi testimoni presenti. Il tutto, unito ad una disperata corsa contro il tempo per evitare il passaggio del primo convoglio di giornata.

Dopo aver preallertato le ferrovie, comunicando la possibile richiesta di sospensione del servizio ferroviario, gli agenti sono entrati in azione, coordinati costantemente da un operatore.

Il giovane, un trentenne di Laigueglia, è stato individuato proprio sul rettilineo che collega Laigueglia e Alassio, nel punto in cui i treni procedono alla massima velocità. Quindi, gli agenti hanno messo in atto una grande opera di persuasione, riuscendo a convincerlo a desistere dalle sue intenzioni e facendolo scendere dai binari alle 5,58. Un miracolo se si pensa che il primo treno in transito era previsto alle 6 in punto.

Il ragazzo, una volta in salvo, ha ammesso la propria intenzione di farla finita (figlia di una situazione familiare molto complicata) ed è stato confortato e aiutato dagli agenti, che hanno messo a repentaglio la propria incolumità riuscendo nell’impresa di salvargli la vita.