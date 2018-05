Laigueglia 2018, la lista “Uniti per il Domani” propone un incontro sul mondo digitale e sull’innovazione tecnologica

Laigueglia. “Riteniamo che Laigueglia abbia bisogno di svilupparsi nel mondo digitale per poter apportare tutte quelle innovazioni, ormai della vita quotidiana, che possano aiutare la promozione e fruizione del nostro borgo”. Lo affermano gli esponenti della lista “Uniti per il Domani” che sostiene la candidatura di Roberto Sasso Del Verme a primo cittadino di Laigueglia.

La lista considera importante il mondo digitale e tutti gli aspetti legati all’utilizzo delle App per lo smartphone e all’innovazione tecnologica: “Per rendere questi aspetti più semplici da capire e soprattutto per poterli condividere – afferma la giovane candidata Federica Giovinazzo – abbiamo organizzato un incontro per martedì 29 maggio alle 15 presso il nostro point elettorale con un professionista esperto nel settore”.

“L’ingegnere Massimiliano Margarone, titolare di SPX, sarà disponibile per una chiacchierata informale con tutti quelli che hanno la curiosità di affrontare questo argomento”.