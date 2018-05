Laigueglia 2018, Arduino: “Festa dei bambini esempio di unione e comunità”

Laigueglia. La festa dei bambini a Laigueglia è stata organizzata in corrispondenza del periodo elettorale. È un’occasione positiva. Diverse amministrazioni comunali hanno sperimentato il Consiglio Comunale dei ragazzi, creando una sinergia tra la scuola, gli studenti ed il mondo circostante”. Lo afferma in una nota Claudia Arduino, candidato sindaco con la lista “Con voi per Laigueglia”.

“Auspichiamo l’armonia tra la polis e gli individui che la compongono come quella esistente in natura tra il tutto e le sue singole parti” aggiunge.

“In virtù di una tale corrispondenza, l’uomo greco era portato a sentirsi organicamente inserito nella propria comunità. Ognuno traeva la propria realizzazione nella partecipazione alla vita collettiva e nella costruzione del bene comune”.

“La lista Con voi per Laigueglia ritiene che la politica sia al centro del vivere civile e, come tale sia non solo compatibile ma indispensabile per la formazione delle generazioni future. Il nostro messaggio ai bambini è: giocate, studiate, vivete la politica. Cresceremo insieme” conclude Arduino.