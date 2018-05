Gran Premio Giovanissimi: Alex Patrone sfiora l’accesso alla finalissima ad otto

Savona. Buone le prove degli schermidori savonesi nella fase finale del Gran Premio Giovanissimi Under 14 Trofeo Renzo Nostini, che si è svolto a Riccione.

“Siamo andati molto vicino all’acuto di una finalissima – riferiscono i maestri Federico e Fabrizio Santoro al seguito dei partecipanti – ma la strada tracciata è giusta e nei prossimi anni costruiremo il terreno per risultati migliori“.

Andando con ordine, Alex Patrone cade ai piedi della finalissima ad otto nel fioretto maschile categoria Allievi (13 anni). Esordisce con un percorso netto di tutte vittorie nel girone di qualificazione uscendo come numero 9 del ranking. Alex batte in ordine il veneziano Grossi per 15-2, il milanese Pollice per 15-9, il torinese Garosi per 15-9 presentandosi all’assalto decisivo che ammetteva alla finalissima ad otto, dove però perdeva con il frascatano Raimondi chiudendo all’undicesimo posto su quasi 130 partecipanti, migliore tra i liguri.

Positiva la prova di Patrone anche nella spada, dove su un lotto di quasi 250 partecipanti si ferma al quarto turno di eliminazione diretta per un soffio (13-12) chiudendo al 23° posto. Anche in questa competizione il portacolori savonese è stato il migliore tra i liguri.

Inoltre, molto buona la prestazione dell’esordiente Giulia Gosio nelle Bambine di fioretto (10 anni) che perde di un soffio dalla numero 1 del ranking della gara, la veneziana Maier, per 10-8 per accedere al turno che decideva i partecipanti alla finalissima ad otto chiudendo al 28° posto su 107 atleti in gara.

Nella stessa competizione si ferma in precedenza l’esordiente Ottavia Occelli. Stesso risultato per la giovanissima Sara Frosi (11 anni) nel fioretto e per Vera Pugliaro nel fioretto e nella spada Allieve (13 anni).