Albenga. In occasione del Premio Fionda di legno 2018 le offerte ricevute sono state devolute all’Associazione Doppia Difesa, che fornisce assistenza legale e psicologica alle donne vittime di violenza e soprusi.

In accordo con le due premiate, Giulia Bongiorno e Michelle Hunziker, i Fieui di caruggi, ideatori e organizzatori del Premio in collaborazione col Comune di Albenga, hanno anche donato allo Sportello Antiviolenza Artemisia Gentileschi un computer con monitor, utile per l’attività svolta dalle volontarie.

Foto 3 di 3





Il Presidente dello Sportello Laura Dagnino ha ringraziato i Fieui per la sensibilità dimostrata e ha sottolineato l’impegno della sua associazione a favore delle donne in difficoltà.