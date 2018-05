Finale, Geremia alla Lega: il consigliere Colombo lascia il gruppo misto

Finale Ligure. Scossone nel centrodestra finalese? Ad ora non si può dire, tuttavia la fuoriuscita di Sergio Colombo, esponente di Finale Ligure Viva dal gruppo misto, potrebbe essere un primo segnale. Il consigliere comunale, infatti, nel corso del Consiglio di ieri, ha annunciato la sua decisione, motivata dall’ingresso di Marinella Geremia, eletta con il gruppo “Finale Sempre” e poi a capo proprio del gruppo misto, nella Lega Nord.

Colombo ha ribadito che il gruppo misto ha connotazioni civiche che non sono compatibili con l’appartenenza ad un partito politico, tanto più con il ruolo di capogruppo. Il passaggio si Geremia alla Lega Nord non è quindi andato giù a Finale Ligure Viva, una decisione peraltro avvenuta senza alcun tipo di comunicazione con gli altri consiglieri.

“Non c’è alcun problema di carattere personale con Marinella Geremia, persona che stimiamo e apprezziamo, così come non esiste alcuna pregiudiziale verso la Lega Nord, con la quale anzi condividiamo molti aspetti del cambiamento che necessità Finale Ligure” precisa il consigliere nel suo intervento. “Finale Ligure Viva è un movimento civico e vuole mantenere la sua linea con coerenza fino alla fine del mandato, senza apparentamenti con forze politiche. Per questo la Geremia non può più rappresentarci in Consiglio comunale”.

Tuttavia, nonostante il tentativo di gettare acqua sul fuoco, lo screzio interno al centrodestra non può passare inosservato, tanto più in un momento in cui il centrodestra finalese lavora in vista delle prossime elezioni comunali del 2019, alla ricerca di un candidato sindaco unitario e di una lista comune per tornare alla guida dell’amministrazione finalese.