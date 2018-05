“Festa dei Sentieri e del Buon Vivere” a Borgio Verezzi, divertente green e golosa

“Stile Savonese” è la rubrica di moda, bellezza e lifestyle di IVG, a cura di Maria Gramaglia. Ogni settimana una passeggiata tra le vetrine dei negozi della nostra provincia, a caccia di novità: un “viaggio” tra le tendenze savonesi a livello di moda, bellezza o arredamento, ma anche tra proposte come gite, corsi o spettacoli a teatro.

Eccomi nella splendida cornice di Borgio Verezzi, uno dei “diamanti” della nostra Liguria che ho nel cuore (e un giorno vi racconterò il perché). Ho sentito il mio amico Andrea Costa, consigliere comunale di Borgio Verezzi con delega al Turismo, nonché albergatore nella stessa città, che mi ha raccontato della bellissima iniziativa “Festa dei Sentieri e del Buon Vivere” che si svilupperà nel territorio di Borgio Verezzi da venerdì 1 a domenica 3 giugno, con un programma ricco, green e goloso.

La “Festa dei Sentieri e del Buon Vivere” ha lo scopo di far conoscere e apprezzare le eccellenze liguri dell’artigianato e dello street food e in particolare i numerosi sentieri che attraversano lo splendido territorio di Borgio Verezzi.

È un modo festoso e coinvolgente per promuovere le bellezze naturali e culturali di questa splendida località, gli sport outdoor e il benessere che può regalarti una vacanza a Borgio Verezzi.

Andrea racconta che “Per organizzare la “Festa dei Sentieri e del Buon Vivere” per la prima volta sono state coinvolte tutte le Associazioni di Borgio Verezzi, e questo è già di per sé un ottimo risultato.

L’evento, patrocinato dal Comune, è promosso dal Gruppo Alpini di Borgio Verezzi, insieme ad ABC Associazione Bandiera del Cuore. La “Festa dei Sentieri e del Buon Vivere” è particolarmente focalizzata sulle attività outdoor a basso impatto ambientale, come il trekking delle camminate con diversi livelli di difficoltà su percorsi unici e di grande bellezza, per la nostra scelta di tutelare il nostro territorio bello, sano, ma anche delicato.”

La manifestazione prevede quattro camminate, dalla più semplice alla più impegnativa:

1) “Camminata sotto le stelle” (in notturna per far conoscere il sentiero illuminato che porta a Verezzi);

2) “Camminata nel blu” in cui, i ragazzi dell’Istituto Alberghiero Migliorini di Finale Ligure, in 13 postazioni racconteranno i maggiori punti di interesse di Borgio e di Verezzi;

3 ) “A spasso con Pinocchio”, una festa itinerante per famiglie, dai più piccoli ai più grandi, includendo anche gli amici a 4 zampe (saranno presenti asinelli, truccabimbi e lo spinning in piazza delle Magnolie di Immagine Danza);

4 ) “Camminata degli audaci” attraverso il “Sentiero delle Ramate”, la più impegnativa.

Intorno a queste quattro bellissime camminate, sono stati inseriti bellissimi eventi ed esposizioni:

– “Street Food, Assaggi di Liguria” presso l’Area Parcheggio davanti al Comune di Borgio Verezzi (non in Via Mateotti come scritto nel programma) per far conoscere le prelibatezze del nostro territorio;

– Iniziativa legata alla “Yerba Mate”, promosso dall’Associazione Vivere Verezzi. La “Yerba Mate” è un infuso della foglia di un particolare leccio originario del Sud America, dove viene utilizzato comunemente al posto del caffè come bevanda energetica. La particolarità nel passato era quella di utilizzare un contenitore comune, generalmente una zucca, dove inserire l’infuso e passarselo di mano in mano. Ogni persona aveva una propria cannuccia, detta “bombilla”, con la quale beveva il mate, facendo diventare questa pausa un momento conviviale. In passato molte persone della zona di Borgio Verezzi sono migrate in Sud America e, al loro ritorno, hanno portato questo infuso facendola diventare l’usanza tipica della zona. L’Associazione Vivere Verezzi ha come scopo la divulgazione delle tradizioni legate al territorio e agli abitanti.

– “Eccellenze di Liguria” di Stile Artigiano – esposizione e vendita in Piazza Gramsci a Verezzi;

– “ Mostra sui 51 anni del Festival Teatrale di Borgio Verezzi” in Zona Area DOC ( Viale Cristoforo Colombo);

– Torneo di calcio giovanile Memorial “Chicco Unere” che si disputerà presso il Campo Sportivo di Borgio Verezzi;

– “Pinocchio”, spettacolo teatrale a cura del laboratorio della Scuola Media di Borgio Verezzi, che sarà rappresentato in Piazza San Pietro Sabato alle ore 21,00;

– Tour in bici sabato pomeriggio.

Una vera festa dai contorni sfiziosi che appassionerà residenti e ospiti nel ponte del 2 Giugno.

“L’idea di questa manifestazione è nata in collaborazione con Gabriella Tripepi, ideatrice della Bandiera Del Cuore, a cui il Comune di Borgio Verezzi ha aderito.

Ecco tutte le Associazioni e gli Istituti Scolastici che hanno aderito:

AIB/Protezione Civile, Vivere Verezzi, AsinOlla, AriAperta Outdoor Experience, l’Associazione Cardiologia Interventistica, Consorzio La Piazza, Sms Concordia, Barone Rampante, Unitre, Croce Bianca di Borgio Verezzi, Alpini (Sezione di Borgio Verezzi), AS Ruota Libera, Stile Artigiano, Immagine Centro Sportivo, Centro Storico Culturale San Pietro, USD Borgio Verezzi, Istituto Alberghiero “Migliorini” di Finale Ligure e la Scuola Media Camillo Sbarbaro di Borgio Verezzi.

Un grazie speciale agli amici di AS Ruota Libera, che hanno organizzato con grande impegno la “Camminata sotto le stelle”, la “Camminata degli audaci” e il Tour in bici.

Sarà un evento importante e di stile, per questo motivo siamo particolarmente orgogliosi.”

E io non potevo mancare di segnalarvela su Stile Savonese! Ci vediamo a Borgio Verezzi per la “Festa dei Sentieri e del Buon vivere”!

