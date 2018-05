Orco Feglino. Un rocciatore di 23 anni è stato soccorso questa mattina poco dopo le nove in seguito a una caduta da circa cinque metri d’altezza in zona Pianarella, sulla via denominata “L’impari lotta del Conte di Montesordo e del Drago Sanguineo”.

Nell’impatto il ragazzo ha battuto violentemente la schiena, oltre a riportare diverse escoriazioni. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco e gli uomini del soccorso alpino, oltre all’automedica e a un’ambulanza della Croce Verde di Finalborgo.

Foto 2 di 2



L’intervento è durato diversi minuti a causa delle difficoltà riscontrate dai soccorritori nel raggiungere il luogo dell’incidente. L’uomo è stato trasportato con la barella lungo un sentiero lungo e ripido quindi, una volta raggiunta la strada, è stato portato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.