Donazione all’Enpa in ricordo di Danilo Lagorio

Savona. L’improvvisa scomparsa di Danilo Lagorio (stroncato da un malore improvviso mentre partecipava ad una gara di e-bike alla 24h di Finale) ha lasciato un grande vuoto non solo tra i famigliari ma anche tra i molti amici che condividevano con lui l’attività sportiva ed i tanti conoscenti che apprezzavano le sue qualità umane.

“Nello stringersi alla moglie Sabrina, gli amici hanno voluto ricordarlo in modo concreto, come certamente lui avrebbe voluto, devolvendo un’offerta in danaro a favore delle attività della Protezione Animali di Savona” spiegano dall’Enpa di Savona.

“La donazione era accompagnata da alcune frasi a lui dedicate: ‘Puoi conoscere il cuore di un uomo già dal modo in cui egli tratta gli animali (Immanuel Kant)’, Non si canta perché si è felici; si è felici perché si canta (William James), La mountain bike non è un insieme di ruote leve e freni ma un dono della vita, trasforma in musica storie di uomini'”.

“Un sentito ringraziamento dai volontari dell’Enpa, la cui attività a favore degli animali molto raramente viene compensata con un’offerta” concludono dall’associazione animalista.