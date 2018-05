Finale Ligure. Gli atleti liguri hanno rappresentato l’Italia con ottimi risultati fra i paralimpici agli European Championships Para Dance, conquistando tre medaglie d’oro.

Enrico Gazzola e Davide Romeo di Attimo Danza si sono classificati al primo posto nella combinata maschile wheelchair

Licia Garelli e Chiara Bruzzese di Semplicemente Danza hanno vinto la combinata femminile wheelchair.

Luisella Frumento e Gianni Gottarti hanno primeggiato nella categoria show dance disabilità visiva.

I ballerini liguri hanno portato sul parquet del PalaCus le coreografie di Edo Pampuro, che dice di essere soddisfatto e al settimo cielo per un risultato così importante.

Ora Enrico Gazzola, Chiara Bruzzese ed Edo Pampuro partiranno per la Polonia dove sabato 16 giugno disputeranno un’altra importante gara internazionale, rappresentando i colori della Fids e dell’Italia, questa volta in una competizione Ipc.

Meravigliosa la cerimonia di presentazione dei paesi e dei giudici di un evento voluto fortemente dal consigliere nazionale Michelangelo Buonarrivo per essere al servizio delle tante associazioni che portano alto il nome della Liguria e dell’Italia in giro per il mondo.

La cerimonia è stata impreziosita dalla presenza dell’assessore Stefano Anzalone e del presidente del comitato paralimpico Gaetano Cuozzo.

Dall’Austria era presente Pierre Gider, delegato del dance departament of special olympics international, dalla Bosnia ed Erzegovina Velibor Srdic, vicepresidente Ido, e ancora Fiona Johnson Kogancyc vicepresidente Ido e sport director, dall’Italia Edilio Pagano vicepresidente Fids ed Ivo Cabiddu consigliere federale.

Le bandiere hanno sfilato ed è iniziata una grande festa; applausi a non finire al Comitato ligure al presidente Antonella Sbragi ed al vicepresidente Cinzia Mongini.