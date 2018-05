Curvy e moda, che fare?

“Rosso Pistacchio” è la rubrica di Marzia, che ama definirsi “una truccatrice struccata”. Uno spazio al femminile dal taglio volutamente “leggero” in cui parlare a 360 gradi di tutto ciò che ruota intorno alle donne. In salsa savonese, naturalmente, e con le illustrazioni create “ad hoc” da Giusy Ghioldi.

Oggi mi sento ispirata e generosa e ho quindi deciso di rivelare un paio di segreti ai creativi della moda curvy.

1 IL PUNTO VITA

Noi ciccione abbiamo il punto vita. Ve lo giuro. C’è. Esiste. Ne ho le prove. Alla luce di questa importante rivelazione, potreste smetterla di tagliare i capi prendendo come modello la turbina della centrale termoelettrica di Brescia? Grazie. Vestirci, o meglio, nasconderci in abiti a tubo, non ci aiuta a farci sentire a nostro agio, ma contribuisce a farci sentire come la mamma di Dumbo col tailleur.

2 LE FANTASIE

Noi ciccione amiamo vestirci esattamente come gli altri esemplari della nostra specie normopeso. Usare, quindi, le fantasie tovaglia antimacchia della Lidl o gli avanzi del tendone del circo Medrano del 1972 (quello senza animali però), non è una strategia vincente. Sappiamo di essere al fondo della catena alimentare della moda, ma sappiamo anche valutare che proporre un abitino animalier in fantasia zebrata, non solo non ci fa sembrare immediatamente selvaggie e sexy, ma ci espone anche al pericolo di essere vittima di qualche fanatico della caccia grossa e dei Safari.

3 GLITTER E CARAMPANE

Sembra che vi siate ingenuamente convinti che le ciccione siano solo delle allegre signore di mezza età col ciuffo cotonato e il neo peloso sul mento. Altrimenti non si spiega questo florilegio di glitter e applicazioni di strass sugli abiti che voi definite curvy. Noi ciccione siamo anche giovani ed è inutile che ci proponiate abiti addobbati con gli scarti dei giubbottini di Boy george e le spalline di Iva Zanicchi a Ok il prezzo è giusto, non ci piacciono e non ci donano.

4 LE COMMESSE

Parliamone, parliamone seriamente. La commessa in un negozio curvy deve essere davvero brava e paziente. E ci sono. Le ho viste. Giuro.

Perchè le donne tra loro sanno essere mervigliose e solidali, e comprendere che tu sei chiusa in un camerino due metri per due, modello loculo, nuda, sbuffante e sudata come una vaporiera, e devi pure avere a che fare con l’elefantessa che vedi nello specchio e che non riconosci.

Alcune commesse lo sanno. Altre no. Altre sono semplicemente stronze.

5 I PREZZI

Noi ciccione non riceviamo lo stipendio commisurato al nostro peso (purtroppo), quindi, per quale motivo i capi delle vostre collezioni costano il triplo rispetto alle collezioni per acciughine?? Meno stoffa, direte voi, vi rimando al punto 2, sezione tovaglia antimacchia.

6 TUTTE EDUCANDE

Siamo ciccione ma non educande. Perché sopra la 4 d reggiseno troviamo solo roba che starebbe bene solo nel cassetto scorta per l’ospedale delle nostre nonne??? A noi sono preclusi fiori, lacci, latex, tulle… a meno che non li cerchiamo su internet, anche un po’ di nascosto. Vi informo invece che noi ciccione amiamo la camera da letto come tutte le altre esemplari della nostra specie normopeso, perché dovremmo vergognarcene?

7 L’ESTATE

Carissime case produttrici di reggiseni, Yamacoso, tezecaio e intisempronio… già la vita di noi ciccione è complicata, d’estate, poi, diventa impossibile: le cosce ci sfregano, le trippe ci escono, le braccia a pipistrello ballonzolano… almeno voi… dateci un aiuto! La maggior parte di noi avrebbe bisogno dei contrafforti della cattedrale di Notre Dame a tenere su tutta la balconata… e voi che fate?? Mettete due fili rachitici di ferro che dopo un lavaggio ci si conficcano nella carne della tetta a mò di cilicio. Dobbiamo espiare? Dobbiamo essere punite? E allora fatemi sapere se c’è la cintura di castità abbinata, che mi piace essere in nuance!

