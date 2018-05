In contromano sull’Aurelia bis centra un’auto e poi scappa: identificato e denunciato dai carabinieri

Villanova d’Albenga. E’ stato identificato dai carabinieri e denunciato per omissione di soccorso un 30enne residente ad Albenga, responsabile dell’incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sull’Aurelia bis, a Villanova d Albenga, dove si è verificato uno scontro tra un’auto ed un ciclomotore.

Secondo quanto appreso il mezzo a due ruote, condotto da un cittadino marocchino con a bordo un connazionale, ha percorso un tratto di Aurelia in contromano andando poi ad impattare contro una vettura che stava circolando regolarmente lungo la carreggiata.

A seguito dell’urto il passeggero del motorino è caduto a terra, rimanendo ferito, mentre il conducente si è dato rapidamente alla fuga: illeso, invece, il guidatore dell’auto che si è visto arrivare addosso il ciclomotore, senza poter evitare l’impatto tra i due mezzi.

Gli accertamenti avviati dai carabinieri della radiomobile di Alassio, intervenuti per i rilievi del sinistro stradale, hanno permesso di identificare il conducente del ciclomotore che, pressato dalle continue ricerche dei militari, stanotte si è costituito presso la compagnia alassina, ammettendo le proprie responsabilità sull’accaduto.

E prosegue l’azione di controlli sul territorio, non solo sul fronte della sicurezza stradale: stamattina lungo il budello alassino, nei pressi degli stabilimenti balneari e bagni pubblici, sono presenti carabinieri del nucleo cinofili di Villanova d Albenga per la passeggiata addestrativa dei loro cani, in funzione di prevenzione.