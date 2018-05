Ciangherotti: “Ad Albenga si smetta di parlare in modo strumentale della privatizzazione dell’ospedale”

Albenga. “Tutti, quando stanno male, vogliono solo medici bravi e a nessuno interessa che, nelle prestazioni sanitarie a ticket, la struttura sia pubblica o privata. Ora che anche il Censis certifica che gli italiani, addirittura l’83 per cento del campione intervistato, è favorevole alla libertà di scelta, nel Sistema sanitario nazionale, tra sanità pubblica e sanità privata, sarebbe il momento che anche ad ad Albenga si smettesse di parlare in modo strumentale della privatizzazione dell’ospedale Santa Maria di Misericordia”. A dirlo è il consigliere comunale di Forza Italia Eraldo Ciangherotti.

“Secondo il Censis, gli Italiani sono favorevoli alla libera scelta in quanto valore assoluto, ma soprattutto per avere la possibilità di farsi curare dal medico e dalla struttura di cui ci si fidano di più. In pratica, la maggioranza dei nostri concittadini ha capito che non sempre privato è sinonimo di speculazione, e non sempre pubblico è garanzia di efficienza. Anzi” aggiunge Ciangherotti.

“A questo punto credo sia meglio che chi crede di fare politica con boutade più o meno forti contro la privatizzazione dell’ospedale Santa Maria di Misericordia, cominci a ragionare sui temi e sull’efficienza dei servizi. Fare inutili allarmismi serve a poco, per non dire nulla, serve di più ragionare e collaborare per una sanità che funzioni, pubblica o privata che sia” conclude il capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale ad Albenga e consigliere provinciale