Ceriale 2018, il Meetup lancia il confronto pubblico con i candidati sindaci

Ceriale. Il Meetup Ceriale in Movimento, fuori dai giochi per la corsa al rinnovo dell’amministrazione comunale con il voto del 10 giugno, ha organizzato un dibattito pubblico con i candidati sindaco, con al centro i punti programmatici evidenziati dal M5S cerialese per il futuro di Ceriale.

Il prossimo 5 giugno, alle 20.30, presso il Pub Nerea a Ceriale si terrà il confronto aperto al pubblico con i candidati alla carica di sindaco. “Tutti i candidati sono stati invitati alla serata e sono già arrivate le prime conferme, ci auguriamo aderiscano tutti mettendosi così a disposizione per soddisfare curiosità e/o fugare dubbi dei cittadini chiamati ad esprimersi fra meno di 15 giorni” afferma il Meetup cerialese.

“La serata inizierà con una breve introduzione durante la quale verranno rese note le posizioni dei candidati su alcuni punti programmatici sottoposti agli stessi in occasione dell’invito alla serata. Si proseguirà quindi con le domande dei cittadini intervenuti e dei giornalisti”.

I punti sottoposti ai candidati e sui quali il Meetup chiede un impegno ad essere perseguiti (se da loro condivisi) durante il loro mandato elettorale sono:

Trasmissione Sedute di Consiglio e Giunta in diretta streaming

Ritiro ordinanza anti cani (aiuole passeggiata)

Cemento Zero

Acqua Pubblica

Potenziamento Trasporti (aumento piste ciclabili, aumento fermate treni e servizio Tpl)

Creare un polo culturale nelle ex scuole elementari

Impegnarsi per rendere l’attività amministrativa Trasparente e Partecipata anche istituendo referendum comunali propositivi

Potenziamento Rete Gas sul territorio comunale

“Rinnoviamo quindi l’invito a tutti i candidati ed invitiamo la cittadinanza a partecipare in massa a questo imperdibile evento dove i cittadini saranno i veri protagonisti e gli elettori sono messi al centro di questa campagna elettorale”.

Durante la serata saranno raccolte donazioni volontarie che saranno devolute alla neonata associazione cerialese “Oltre I Limiti…Stile Di Pensiero Differente ETS”, associazione che si occupa di sostegno alle fasce più deboli ed in particolare dei temi come il bullismo, i disturbi specifici e aspecifici di apprendimento, il sostegno a donne e bambini vittime di violenza e persone affette da Alzheimer precoce.

I contributi raccolti verranno utilizzati dall’associazione per l’attivazione di uno “sportello doposcuola” appoggiato e sostenuto anche dall’associazione OSD (ORGANIZZAZIONE SOSTEGNO DISLESSIA) con sede a Millesimo e presenti nel territorio da 10 anni.