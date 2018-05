Ceriale 2018: giovani, turismo, commercio e sicurezza al centro del programma di Arturo Moreno

Ceriale. Giovani, turismo, commercio e sicurezza. Sono questi i cardini del programma di “Ceriale al Centro”, la lista che sostiene la candidatura a sindaco di Ceriale di Arturo Moreno.

“Dopo la presentazione dei programmi e dei candidati alla carica di consiglieri si delineano meglio anche le differenziazioni fra i programmi delle tre liste che si sono candidate per le elezioni amministrative di Ceriale – spiegano dal gruppo – Analizzando i programmi elettorali si evidenzia che la lista di D’Acunto mette al centro del programma i lavori pubblici e il nuovo Puc, che la lista di Romano privilegia il sostegno ai meno abbienti, la realizzazione del sottopasso e il rifacimento del marciapiede di via Romana, mentre la lista Moreno mette al primo posto i giovani, le manifestazioni sportive, il rilancio del commercio anche mediante sgravi fiscali, e l’incremento del turismo soprattutto nelle stagioni intermedie, sempre tenendo in estrema considerazione la sicurezza dei cittadini”.

“Dopo un’approfondita analisi delle problematiche esistenti nel paese – afferma il candidato sindaco Moreno – abbiamo elaborato un programma i cui punti salienti rispecchiano fedelmente le richieste avanzate dalla cittadinanza con maggior frequenza. Come sottolineato da D’Acunto, siamo convinti che la popolazione saprà scegliere con consapevolezza tra coloro che sono scesi in campo. I cittadini avranno modo di scegliere tra chi vive nel paese e nel paese ha attività commerciali e turistiche di cui conosce a fondo, per esperienza diretta, le concrete problematiche che non permettono un giusto sviluppo alla nostra cittadina, e chi si candida per la vita amministrativa della nostra città risiedendo e lavorando a centinaia di km. di distanza da Ceriale, godendo di meritati stipendi maturati lontano da qui e magari chiedendo i tanto discussi rimborsi viaggio, comunque assolutamente legittimi in quanto previsti dalla normativa vigente, per poter adempiere al proprio ruolo e partecipare alla vita amministrativa cittadina”.

“Personalmente siamo forti della grande volontà che ci contraddistingue, e siamo convinti che non occorra il contributo di eminenti personaggi politici venuti personalmente in spiaggia a fare propaganda elettorale negli stabilimenti balneari, o di veterani della politica locale scesi dall’entroterra a convincere l’elettorato bussando ‘porta a porta’, per meritare la vittoria il 10 di giugno. Il totale appoggio dimostrato nei nostri confronti dai rappresentanti provinciale e regionale di Fratelli dì Italia nonché dell’assessore al turismo della Regione Liguria, non andranno a condizionare le nostre scelte o il nostro modo di essere, ma sono una dimostrazione che in caso di vittoria avremo il totale appoggio da parte di coloro che attualmente rivestono primarie cariche nel turismo e nei trasporti della nostra regione”.

“I cittadini nelle recenti elezioni politiche hanno dimostrato che oramai il tempo della vecchia politica è terminato; è iniziato un percorso di rinnovamento slegato da interessi di sorta e concentrato esclusivamente sul bene del paese”, conclude Moreno.