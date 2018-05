Ceriale 2018, Giordano promette: “Approfondiremo progetto Food Recycle per dare merce invenduta ai bisognosi”

Ceriale. “Mi piacerebbe che tutti prendessero parte alla vita sociale del paese, non solo 20 giorni ogni 5 anni. Se dovessimo vincere, o andare all’opposizione (cosa molta remota), mi interesserò seriamente di questa cosa”. E’ la promessa di Luigi Giordano: “La mia lista ‘Ceriale siamo noi’ è pronta – annuncia – Noi siamo una lista civica, quindi possiamo ragionare con la nostra testa”.

“Tutti, più o meno, ci siamo domandati che fine faranno i prodotti dell’orto frutta, del pane, latticini, insomma della merce invenduta ma ancora commestibile – prosegue – Purtroppo quei prodotti finiranno tra i rifiuti. A me piacerebbe, e i miei colleghi di lista sono d’accordo, approfondire il progetto Food Recycle, che propone la creazione di una piattaforma web in grado di mettere in contatto i centri della grande distribuzione con le associazioni che si occupano di aiutare le persone bisognose. Lo scopo è quello di consentire alle associazioni di sviluppare tramite la piattaforma una rete solidale in grado di recuperare dal supermercato, a loro più vicino, le eccedenze alimentari”.

“Questo permetterà di aiutare le persone che hanno veramente bisogno, e allo stesso tempo porterà una riduzione dei rifiuti. Dimostrando di aver effettuato delle donazioni, anche i supermercati potranno avere dei vantaggi economici, usufruendo degli sgravi fiscali, come stabilito dalla legge 166/2016. I singoli cittadini potranno contattare le associazioni a loro più vicine per cibo e altro” conclude.