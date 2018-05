Ceriale 2018, Distilo replica a Giordano: “Vivo qui da 10 anni, sarò l’unico candidato che lavora in un’altra città…”

Ceriale. “Mi spiace davvero leggere che un candidato se la prenda perché ho amministrato Albenga ed ora sono candidato a Ceriale. Il consigliere di opposizione forse non sa che vivo con la mia famiglia da 10 anni a Ceriale. Tra l’altro mi sembra che coincidano con gli anni di opposizione fatti da lui: magari ne farà altri, chissà…”. Così Diego Distilo, candidato nella lista di Nicolangelo D’Acunto, replica alla lettera aperta diffusa da Luigi Giordano in cui quest’ultimo lo metteva sotto accusa in quanto “proveniente da Albenga”.

“Purtroppo non passo le mie giornate in giro per il paese – replica Distilo – io non sono ricco e devo lavorare per mantenere la mia famiglia in maniera onesta e seria. Comunque ho deciso di mettere a disposizione il mio impegno e la mia esperienza maturata negli anni nel paese dove i miei figli crescono. Non sapevo che a Ceriale esistesse una barriera nei confronti di altre persone che hanno avute esperienze nei paesi vicini. Comunque probabilmente sarò l’unico candidato che frequenta altre città per lavoro… pazienza, ma chi mi conosce sa quando mi impegno come porto a termine le cose”.

“Per Ceriale mi batterò per le fasce più deboli – promette – per far sì che si ridia dignità all’uomo rimasto senza lavoro, e mi batterò per far sì che il paese rinasca… La scommessa più grande di questa amministrazione comunale sarà quella di far sì che Ceriale nei mesi autunnali e primaverili sia popolata con turismo sportivo e manifestazioni perchè oggi Ceriale, un po’ come tutte le città che vivono di turismo balneare, si spegne in alcuni mesi dell’anno”.

“La prossima amministrazione dovrà farsi carico di organizzare eventi promozionali del territorio ogni fine settimana – spiega Distilo – utilizzando lo sport, magari organizzando gare per biker e corridori all’interno del paese al fine di popolare il centro anche nei mesi che ceriale e poco vissuta. Dobbiamo dare quello stimolo ai commercianti ad aiutarci a mettere in atto delle manifestazioni continue e organizzare mercatini tematici sul lungomare anche nei periodo invernali; dobbiamo consegnare nuovamente Ceriale ai cerialesi e far sì che il centro storico brilli con agevolazioni ai commercianti che sono già presenti oltre a favorire la nascita di nuovi esercizi commerciali. Poche polemiche quindi e buona campagna elettorale”.