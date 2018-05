Savona. Antonio Capacchione è stato eletto oggi alla presidenza del Sindacato Italiano Balneari F.I.P.E./Confcommercio. Pugliese, 59 anni, nel settore da 27 anni a Margherita di Savoia (Bari – BAT), succede all’ex sindaco di Bergeggi Riccardo Borgo.

Avvocato, nel Sindacato dal 1992, Capacchione ha ricoperto, tra gli altri, l’incarico di Vicepresidente vicario e Presidente S.I.B. regione Puglia. Vicepresidente vicario è stato nominato il savonese Enrico Schiappapietra.

“Proseguirò con grande impegno il lavoro svolto in questi anni da Riccardo Borgo a tutela e salvaguardia delle 30.000 imprese balneari del nostro Paese. L’obiettivo è una soluzione definitiva per le concessioni demaniali italiane che garantisca gli investimenti e gli attuali livelli occupazionali. Siamo pronti ad instaurare un colloquio collaborativo quando si sarà insediato il nuovo Governo, ma al tempo stesso abbiamo la necessità di certezze e sicurezza per poter continuare a lavorare” la prima dichiarazione di Capacchione.

Questi gli altri eletti: confermati amministratore unico Antonio Giannotti (Calabria), vicepresidenti Simone Battistoni (Emilia Romagna), Alberto Bertolotti (Sardegna), Leonardo Ranieri (Veneto), Salvatore Trinchillo (Campania), mentre si aggiungono Riccardo Padovano Lacchè (Abruzzo) ed Enrico Schiappapietra (Liguria) Vicepresidente vicario.

Capacchione guiderà il principale Sindacato di categoria che associa circa 10.000 imprese balneari per i prossimi 5 anni.