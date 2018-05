Campionato europeo classe Laser: Nicolò Elena si piazza ad un passo dalla top ten

Andora. Sfiora la top ten continentale Nicolò Elena, atleta del Circolo Nautico Andora, che ha conquistato l’undicesimo posto al campionato europeo classe Laser, nella categoria Radial, tenutosi a La Rochelle, in Francia, dal 5 al 12 maggio.

“Tutti atleti di altissimo livello – dice Nicolò Elena -. Abbiamo combattuto in un’unica batteria, in condizioni davvero dure, di forte vento e onda“.

Bene anche il weekend di Sara Sofia Odisio che ha partecipato alla quinta tappa dell’Italia Cup di Venezia.

Soddisfazioni per il presidente Pierangelo Morelli che ricorda che oggi, domenica 20 maggio, l’intera squadra finalmente gioca in casa per la regata laser organizzata dal circolo andorese e valida per la ranking list zonale: “I ragazzi sono molto competitivi. Si prospetta un bello spettacolo!”.