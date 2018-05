Cairese, super Pulcini 2008: campioni provinciali e medaglia d’oro a Bragno

Cairo Montenotte. Weekend da incorniciare per i Pulcini 2008 della Cairese guidati da mister Scaletta che si laureano campioni provinciali e conquistano la medaglia d’oro al Torneo di Bragno.

Il super fine settimana dei gialloblù comincia sabato pomeriggio con la finali della Coppa Lelio Speranza, in cui si affrontano le cinque vincitrici dei gironi della fase primaverile: Cairese, Legino, Cengio, Savona e Albissola.

Per i ragazzi allenati da Scaletta arrivano tre vittorie, tutte per 1 a 0, sui ceramisti, sui granata e sui verdeblù, grazie al gol di Delishi e alla doppietta di Freccero. Pareggio a reti bianche invece con il Savona. A conquistare il titolo provinciale sono i gialloblù, che bissano il successo nella fase invernale, nella quale la Cairese si era già classificata al primo posto.

Le vittorie dei Pulcini 2008 non terminano qui. Ieri, domenica 20 maggio, infatti, i valbormidesi erano impegnati al Torneo di Bragno, dove non hanno deluso le aspettative ed hanno conquistato l’ennesimo podio della stagione. I gialloblù partono forte e chiudono la mattinata con due vittorie e un pareggio: poker all’Olimpia Carcarese, 1 a 1 con il Cogoleto e 1 a 0 ai danni del Ceva.

Pausa pranzo e si ritorna in campo, la Cairese pecca di disattenzione e subisce la sconfitta per 2 a 1 dal Priamar, che si classifica quindi come prima della classe; secondi i gialloblù. Posizione che permette comunque alla Cairese di accedere alla finalissima proprio contro il Priamar, in cui i valbormidesi si riscattano. Dopo lo 0 a 0 nei tempi regolamentari, ottengono la vittoria ai calci di rigore, che terminano per 3 a 2 a favore dei gialloblù.

Medaglia d’oro per la squadra gialloblù e premio come miglior giocatore della Cairese a Riccardo Goso.