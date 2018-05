Alassio. Sono ancora in corso le indagini da parte della polizia del commissariato di Alassio sulla morte di un 80enne alassino, caduto dalla finestra del secondo piano della sua abitazione in un condominio di via San Vincenzo Ferreri. L’episodio si è verificato poco prima delle 11:00 di questa mattina. L’anziano è stato trovato riverso a terra, sul marciapiede parallelamente al suo terrazzo, da un passante che ha subito allertato i soccorsi.

L’anziano, a seguito del volo e dell’impatto al suolo, è deceduto sul colpo: inutili sono stati i tentativi di rianimazione da parte dei militi della Croce Bianca e del 118 intervenuti sul posto, per lui non c’era già più nulla da fare. I sanitari, quindi, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sulla tragica fine dell’uomo sono ancora in corso i rilievi della polizia scientifica all’interno dell’alloggio e gli accertamenti da parte degli investigatori, che stanno ascoltando i condomini della palazzina e vagliando la vita dell’80enne: stando alle primissime informazioni, ad ora l’ipotesi più probabile rimane quella del suicidio, tuttavia si indaga a 360 gradi.

Altri elementi utili potranno arrivare dalle testimonianze dei familiari.