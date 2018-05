E’ stato completato a Borgio Verezzi l’intervento di restyling dei campi da tennis all’interno dell’impianto sportivo, lavori per 35 mila euro, nell’ambito delle opere di ripristino dopo il maltempo che aveva danneggiato la tensostruttura al coperto (che era stata sradicata dal forte vento), ora completamente nuova.

“Il tennis a Borgio Verezzi è continuità, valore per tutto il paese e rinnovamento” sottolinea il vice sindaco di Borgio Brunella Marmetto.

di 10 Galleria fotografica Restyling campi da tennis di Borgio









Da anni nei campi da tennis (due campi in terra e un campo polivalente utilizzabile anche per il calcio a 5) chi gioca trova l’attenzione e la professionalità di due istruttori federali (Veronica e Franco Signaroldi), un ambiente dove si respira sport di livello (l’area calcio di recente è stata rilanciata e la sinergia tra le due realtà farà bene a tutti)” aggiunge.

“Il valore è confermato dal numero di soci attivi (circa 60) e da tutti i giocatori, principianti o esperti, che si alternano sulla terra rossa… Il fatto poi di poter offrire un campo coperto tutto l’anno e uno coperto per 6/7 mesi all’anno aiuta a destagionalizzare l’offerta…”.

“Siamo convinti come amministrazione comunale che tutto questo fa bene anche al nostro turismo e ne arricchisce l’offerta. Importante anche sviluppare la massima collaborazione con strutture di accoglienza locali in occasione di tornei e manifestazioni (ogni anni ci sono circa 4 tornei e parecchie gare a squadra)”.

E Brunella Marmetto sottolinea: “Inoltre, dopo i danni provocati dal maltempo, ci siamo attivati in poco tempo, con il rinnovo dell’assegnazione degli impianti comunali, con i gestori che hanno investito 35 mila euro per l’intervento, con altre opere di riqualificazione come gli spogliatoi. E nei prossimi giorni saranno rifatti anche i fondi dei campi in terra, riportando l’intero impianto a pieno regime”.

“Sicuramente il tennis a Borgio Verezzi rappresenta una eccellenza per il paese e per tutto il territorio…” conclude il vice sindaco.