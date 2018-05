Boissano. Si chiama Thomas, ha due mesi ed è il primo bambino ad essere stato battezzato nella chiesa di San Pietrino a Boissano.

La funzione si è tenuta ieri pomeriggio, in occasione della tradizionale festa che, ogni ultima domenica di maggio, porta tantissimi boissanesi (e non solo) a recarsi nella chiesetta d’alta quota per una giornata all’aria aperta all’insegna dei picnic, dei giochi campestri e dello spirito di comunità.

di 15 Galleria fotografica Thomas è il primo bambino ad essere battezzato a San Pietrino a Boissano









Al termine della consueta messa che si tiene in occasione della festa, i genitori del piccolo Thomas, Francesca Benatti e Mauro Pulvirenti, hanno chiesto al parroco don Cesare Donati di battezzare il loro bambino.

Nonostante la richiesta improvvisa, il sacerdote non si è fatto cogliere impreparato e in breve tempo ha predisposto tutto l’occorrente per battezzare ufficialmente il bimbo. Che ora è ufficialmente il primo bambino ad essere stato battezzato nella chiesetta campestre di San Pietrino.

“Per noi è stata un’emozione fortissima – spiegano Francesca e Mauro – Siamo molto legati sia alla festa che alla chiesa di San Pietrino e perciò siamo felicissimo che il nostro bimbo sia stato battezzato in questo luogo per noi molto speciale. Vogliamo ringraziare don Cesare per aver accontentato la nostra richiesta e tutte le persone che sono state vicino a noi in questo momento così importante”.