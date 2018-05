Biker tedesco cade rovinosamente sulle alture di Canova e finisce in ospedale

Magliolo. Brutta disavventura per un biker tedesco in vacanza in Riviera. L’uomo, in sella alla sua bici, stava percorrendo i sentieri alle spalle di Canova, quando all’improvviso qualcosa è andato storto.

Il biker ha perso il controllo del mezzo a due ruote ed è caduto rovinosamente a terra, riportando traumi ed escoriazioni.

È stato lui stesso a dare l’allarme, contattando i soccorsi, ai quali è riuscito a fornire le proprie coordinate. Tempestivo l’intervento dei militi della croce verde di Finalborgo e dei vigili del fuoco, che hanno recuperato il ferito sulla strada che porta alla Madonna della Guardia.

L’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.