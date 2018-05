Savona. Beatrice Bibite, fiorettista savonese di tredici anni, lo scorso 18 maggio è stata una delle protagoniste, a Riccione, della cinquantacinquesima edizione del Gran premio giovanissimi Renzo Nostini, la competizione schermistica più importante per l’anno sportivo 2017/2018 under 14: la giocane savonese è stata infatti artefice di una gara quasi perfetta, piazzandosi con grande determinazione al terzo posto nella categoria Ragazze.

Quarta nella classifica provvisoria alla fine dei gironi, ha poi inanellato una vittoria dopo l’altra, arrendendosi solo in semifinale al termine di un assalto molto combattuto ed equilibrato.

Questo brillante risultato giunge a coronamento di un anno ricco di soddisfazioni per l’atleta savonese, già in evidenza nelle altre due gare nazionali, con un terzo posto a Treviso e un secondo posto ad Assisi, senza dimenticare il suo titolo di campionessa regionale toscana.

Beatrice infatti vive e studia a Savona, dove ha iniziato ad avvicinarsi al fioretto al Circolo scherma Savona, ma la sua passione per la scherma, da quest’anno, l’ha portata ad allenarsi per tre volte la settimana presso il Fides Livorno, uno fra i migliori circoli di scherma italiani, sotto la guida del maestro Giuseppe Pierucci, responsabile d’arma, e dei suoi preziosi collaboratori: Roberto Bellucci, Anna Kassianovitch, Eleonora Malquori e il preparatore atletico Franco Fabbri. Questi brillanti risultati lasciano ben sperare in un futuro ricco di soddisfazioni per questa giovane atleta in ascesa.