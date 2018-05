Cairo Montenotte. La stagione giunge al termine; questa settimana gli impegni del Basket Cairo erano incentrati sull’Under 14 maschile. Vediamo com’è andata nei resoconti redatti dalla società valbormidese.

Under 14 maschile, Coppa Liguria: una sconfitta ed una vittoria per il finale di stagione

Ultime gare di fine stagione per i nostri ragazzi dell’Under 14 maschile, che nel finale di coppa Liguria incontrano tra le mura di casa Bordighera e Santa Caterina.

Basket Cairo vs Bordighera 51 a 64

Ci si trova nel pomeriggio di Venerdì sul parquet di casa, per affrontare ancora una volta i già conosciuti avversari del Bordighera. Negli incontri precedenti della regular season, i valbormidesi si sono aggiudicati entrambi gli scontri. Cairo è quasi al completo e regala il debutto anche all’atleta De La Cruz, da poco entrato nella famiglia Basket Cairo. Ma nelle file del Bordighera, si nota qualche volto nuovo, gli atleti a referto non sembrano gli stessi della regular season, ed iniziano ad impensierire Cairo che parte scarica e titubante, infatti il primo parziale grava pericolosamente verso gli imperiesi, 9 a 15. Coach Trotta ruota completamente la propria panchina per cercare la giusta spinta, nel secondo quarto l’aggressività aumenta e si va presto in bonus per entrambe le squadre, che spendono tanti falli e regalano tiri liberi. Capitan Bonifacino prende letteralmente i suoi per mano mettendo a referto ben 9 punti sui 12 totali, quasi tutti dalla linea della carità, segno che per Bordighera, è immarcabile. Il secondo parziale è solo di 2 punti a favore degli ospiti, riportando la gara quasi in equilibrio, al riposo lungo Cairo rimane indietro sul 21 a 29.

Alla ripresa del gioco, Cairo è in difficoltà con i falli personali. Nel terzo quarto Pirotti e Di Roberto, dovranno abbandonare il parquet di gioco per raggiunto limite di falli, e Coach Trotta dovrà rinunciare a cm preziosi. La gara si fa in salita, nonostante i parziali siano quasi in parità ma sempre a favore di Bordighera, che non permette ai giallo blu il rientro in partita. Cairo va sotto di 10 lunghezze, 35 a 45.

Nell’ultima frazione anche Diana raggiunge i suoi in panchina, gli avversari gestiscono bene i palloni e il cronometro si avvia verso fine gara, solo Bonifacino prova a mettere scompiglio nell’area avversaria. La gara si conclude sul 51 a 64 per Bordighera. Peccato per il primo parziale del primo quarto, troppo cattivo nei confronti dei padroni di casa che non riescono a rimontare.

Ecco gli atleti scesi in campo: Bonifacino 27, Coratella 2, Diana 9, Servetto, Traversa 10, Di Roberto, Pirotti 1, Bagnasco, Marenco 2, De La Cruz.

Basket Cairo vs Santa Caterina 67 a 51

Solo un giorno di riposo per i nostri ragazzi, che tornano, nella giornata di domenica, sul parquet di casa per ospitare i pari età dell’ASD Pol. Santa Caterina, nell’ultima gara di Coppa Liguria.

Avversari mai incontrati in stagione regolare. Coach Trotta schiera il suo quintetto di fiducia con Bonifacino, Coratella, Diana, Traversa e Pirotti. Cairo parte forte in attacco, ma malissimo in difesa, il n.10 avversario trova quasi indisturbato la via del canestro, e continua a macinare punti, aiutato da un arbitraggio molto fiscale, trova anche punti dalla linea del tiro libero. Nel primo quarto Pirotti è già aggravato di falli, sarà difficile per Coach Trotta non farlo uscire mentalmente dal game. Il primo tempo si chiude per 10 a 17 per gli ospiti. Nella seconda frazione, i padroni di casa aggiustano la difesa, i falli fischiati nel match sono molti e si arriva presto al bonus, la gara rallenta e, questa volta, sono i genovesi a caricarsi di falli personali, Cairo ne approfitta e segna la fine del secondo quarto sul 29 a 30, con un parziale di 19 a 13.

Nel terzo quarto, Pirotti torna in campo e vuole riscattarsi anche dopo la brutta prestazione di Venerdì, insieme a Bonifacino e Diana mettono a referto un parziale pesante, Santa Caterina non riesce ad adattarsi al metro arbitrale e spesso ne esce carica di falli, Cairo alza la voce e alla fine del terzo quarto stacca gli avversari per 53 a 41, con un parziale di 24 a 11.

L’ultima frazione di gioco vede i gialloblù amministrare bene i palloni, con una difesa attenta aspettano gli errori avversari senza mai commettere falli, gli avversari, invece, escono feriti dalla fiscalità dell’arbitraggio perdendo minuti dopo minuti, giocatori importanti. La gara ormai è nelle mani di Cairo, che non poteva che finire nei migliori dei modi una lunga stagione.

Ecco gli atleti scesi in campo: Bonifacino 29, Coratella 2, Diana 6, Servetto, Traversa 11, Giordano 2, Di Roberto 2, Pirotti 15, Butera, Bagnasco.