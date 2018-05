Savona. Per tutta la settimana, da oggi fino al 26 maggio, le Province di Savona e Imperia saranno percorse da un camion vela che vuole ricordare i quarant’anni dell’introduzione della legge 194 sull’aborto in Italia. Il camion vela toccherà tutti i principali centri della Riviera di Ponente, da Varazze a Ventimiglia passando per Albenga ed Imperia, ed è stato reso possibile grazie all’adesione alla campagna nazionale di ProVita Onlus da parte delle associazioni locali Scienza & vita Savona, Scienza & vita Varazze e Citizengo oltre che al contributo economico di moltissime persone.

“Da lunedì 21 maggio l’Italia sarà coperta da messaggi portati da camion vela che ricorderanno in 100 Province una verità scomoda: con l’aborto muore sempre almeno un essere umano (il figlio non voluto di una mamma). La legalizzazione consente, tutela e moltiplica questa pratica, al 100% mortale! La campagna è promossa da ProVita onlus in collaborazione con molteplici associazioni e sostenitori diffusi su tutto il territorio nazionale” afferma ProVita, lanciando la sua campagna.

I camion vela e i manifesti di ProVita, dislocati in 100 Province italiane, lanciano messaggi diversi. Da “Non sono un fatto politico” a “non sono un’invenzione della Chiesa”. E ancora: “Sono un bambino, guardami”, presenti nei maxi manifesti affissi in molte città italiane, come risposta all’assurda censura del sindaco di Roma, Virginia Raggi: “Tu eri così a 11 settimane”. “Tutti i tuoi organi erano presenti”. “Il tuo cuore batteva già dalla terza settimana dopo il concepimento”. “Già ti succhiavi il pollice”. “E ora sei qui perché la tua mamma non ha abortito”.

“Cartelloni con l’immagine di un bambino, non di un grumo di cellule. Immagini forti, solo perché ritraggono la realtà, ignorata o falsificata: un essere umano è già formato a nemmeno tre mesi di vita”.

E per chi vuole dimenticare le alternative possibili all’aborto, altri camion vela e manifesti ricordano: “Mamma, non ti pentirai di avermi avuto…E se proprio non puoi tenermi con te, dammi in adozione, fammi vivere!”.

La più grande campagna pro life di ProVita vuole così essere in difesa dei bambini, che hanno il diritto di vivere. E in difesa delle donne, che per una scelta tragica, per quelle morti assurde, ingiuste, possono patire conseguenze fisiche e psichiche senza che la legge obblighi medici, consultori, ospedali a informarle adeguatamente.