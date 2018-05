Andora. Record di presenze, oggi pomeriggio ad Andora, per la gara ciclistica “Memorial Gavazza – Trofeo Fuoriorario”, organizzato dalla A. S. Andora Ciclismo.

120 i partecipanti, divisi in 6 categorie maschili e 6 femminili. 10 le società sportive provenienti da tutta la Liguria e di cui 3 dal Piemonte. Giovani talenti del ciclismo, fra i 7 ai 12 anni appartenenti alla Categoria giovanissimi si sono sfidati per le strade di Andora in una gara bella e animata da tanta passione ed agonismo.

Foto 2 di 2



Sul podio sono saliti gli andoresi Matteo Gabelloni cat. G6 e Francesco Giordano cat. Promozione, premiati da Patrizia Lanfredi, Assessore alle Associazioni del Comune di Andora, con il presidente dell’Andora Ciclismo Mariano Siffredi.