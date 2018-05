Anche a Giustenice è arrivata la nuova carta d’identità elettronica

Giustenice. Anche a Giustenice, piccolo paese della Val Maremola, la carta d’identità elettronica è realtà.

Come spiega Franca Lovino, responsabile del settore anagrafe e servizi demografici del Comune di Giustenice, “il rilascio scatta dopo la richiesta da parte del cittadino (o del genitore-tutore in caso di minorenni) e la domanda deve essere presentata presso l’ufficio anagrafe del Comune”.

Possono fare istanza “utti coloro che si apprestano ad avere la loro prima carta d’identità, chi l’ha smarrita, chi l’ha deteriorata o chi la deve rinnovare perché scaduta e il documento viene prodotto direttamente dal ministero dell’interno, che lo consegna mediamente nel giro di alcuni giorni. I cittadini, al momento della domanda, possono scegliere se ritirare il documento agli sportelli comunali o farsela recapitare direttamente a casa”.

Il nuovo documento d’identità contiene anche il codice fiscale, le impronte digitali e alcuni elementi di sicurezza (codici Pin e Puk). La Carta di identità elettronica ha le dimensioni di una carta di credito ed è caratterizzata dalla foto e i dati del cittadino. Sarà necessario consegnare agli uffici una fototessera da almeno 400 dpi. Naturalmente, sarà possibile inserire la propria dichiarazione di volontà alla donazione degli organi. La carta potrà anche essere utilizzata per consentire l’autenticazione in rete del cittadino che voglia fruire dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni.

“Ringrazio gli operatori comunali ed in particolare il settore anagrafe e servizi demografici per l’impegno profuso. Li ringrazio perché nonostante il numero esiguo di dipendenti del nostro Comune e la sempre maggiore mole di lavoro per gli enti pubblici, gli stessi, hanno accettato questa nuova sfida tecnologica che da oggi è, a tutti gli effetti, operativa”, commenta il sindaco Mauro Boetto.