Finale Ligure. Si sono concluse all’Alberghiero di Finale Ligure “Le Paracuochiadi 2018”, l’evento organizzato dall’istituto finalese – Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera -, in collaborazione con le educatrici del consorzio “Il Sestante” di Savona, con il patrocinio dell’Associazione Italiana Cuochi e Lady Chef Liguri e del Comune di Finale Ligure, giunto alla sua quarta edizione.

Il vincitore è stato Stefano Lafranceshina, premiato dallo chef Sergio Maria Teutonico, quest’ultimo la grande novità di quest’anno che ha presentato il suo libro “Mi sono mangiato l’albero di Natale”, piccolo ricettario sull’utilizzo del pane raffermo.

“Il successo riscontrato nella prima edizione del 2015 – spiegano dall’istituto – è stato lo stimolo per proseguire con le successive edizioni e per continuare a valorizzare le potenzialità di tutti gli studenti che, grazie a questa esperienza, hanno potuto divertirsi e nello stesso tempo imparare a lavorare in squadra aiutandosi reciprocamente”.

Come consuetudine la manifestazione ha visto una gara di cucina riservata agli allievi diversamente abili che frequentano l’Istituto e a tutti gli alunni disabili delle scuole Alberghiere che decideranno di aderire, coadiuvati dagli studenti delle classi terze. La prova pratica del concorso è stata la preparazione di un piatto a scelta, con due ore di tempo.

La giuria, composta dagli chef dell’Associazione Cuochi Liguria e dalle Lady Chef, hanno valutato i piatti realizzati tenendo conto di tre aspetti fondamentali: l’estetica, il sapore e il corretto abbinamento degli ingredienti.

A tutti i partecipanti è stato consegnato un piccolo ricordo della manifestazione. E durante il pranzo finale a cui hanno preso parte amici, famigliari, ad un costo simbolico di 15 euro, sono stati appunti premiati gli alunni vincitori.

Il ricavato della manifestazione verrà utilizzato per l’acquisto di nuovo materiale da mettere a disposizione degli alunni disabili e per tutti quegli studenti che, dal prossimo anno, sceglieranno di frequentare l’istituto.