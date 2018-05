Alassio. Nuova visita del presidente della Regione, Giovanni Toti, ad Alassio. Questo pomeriggio il governatore della Liguria si è recato nuovamente nella città del Muretto per sostenere la candidatura del sindaco uscente Enzo Canepa.

Nell’occasione, Toti ha fatto tappa nel quartiere della Fenarina, il cui ex mattatoio sarà oggetto di un importante intervento di riqualificazione e restyling. Ad accompagnare Toti e Canepa il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale Angelo Vaccarezza ed alcuni rappresentanti locali del centro-destra.

Foto 2 di 2



“Dopo oltre trent’anni – spiega Enzo Canepa – per la prima volta abbiamo portato un uomo politico alla Fernarina. Al presidente della Regione abbiamo illustrato il progetto che stiamo portando avanti. Credo che sia un esempio di come abbiamo amministrato in questi anni, di come siamo vicini al territorio. Specie in un quartiere popoloso che è stato trascurato per oltre trent’anni. Noi siamo vicini alla gente, siamo vicini ai cittadini e lavoriamo per loro”.

Dal canto suo, Toti è rimasto “positivamente sorpreso. Con noi c’era l’autore del progetto, che ha illustrato tutti i dettagli. Il governatore ha visto da vicino le problematiche dell’area ed i possibili sviluppi. Ricordiamo che, oltre ad un intervento di tipo sociale che avrà importanti ricadute per l’intero quartiere, nella zona della Fernarina verranno realizzato otto appartamenti di Erp destinati alle fasce più deboli. Gli alloggi saranno tutti eco-compatibili con tutta l’innovazione tecnologica possibile”.

La lista “Canepa Sindaco” tornerà nel quartiere della Fenarina stasera alle 21, per un incontro pubblico nella sala parrocchiale.