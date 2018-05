Alassio, il mistero dell’hotel che non ha ancora aperto ma su Booking ha recensioni dei clienti da un mese

Alassio. Si chiama Hotel Riva, e prende il posto del noto Saraceno, il famoso albergo a 4 stelle di Alassio appartenente ad Andrea Nucera. Dopo il crack e una serie di disavventure, è passato in gestione ad un gruppo della Valle d’Aosta ed il mese scorso avrebbe finalmente aperto i battenti. Finora avrebbe accolto ospiti così entusiasti da vantare un’ottima media su Booking.com: voti e recensioni talmente positive che lo stesso sito “certifica” l’eccellenza dell’hotel inserendolo nel programma Preferiti.

O almeno, questa è la versione che ci consegna il web, perchè la realtà dipinge una verità ben diversa: l’hotel è ancora chiuso per lavori, e aprirà i battenti soltanto il prossimo 1 giugno. E infatti, provando a prenotare una camera in una qualsiasi giornata di maggio, Booking risponde impietosamente che “non ci sono disponibilità” e propone soltanto date dal 1 giugno in poi.

A denunciare l’incongruenza è, come ormai sempre più spesso accade, un utente dei social network che, in un post indirizzato a diverse persone tra cui il presidente dell’Unione Albergatori savonese Angelo Berlangieri, mette sotto accusa i gestori dell’hotel e quelli di Booking.

Esplorando il sito, in effetti, qualche segnale che non tutto sia ancora pronto lo si coglie. Ad esempio le fotografie: ci sono quelle della reception, ma per le camere vengono mostrati soltanto rendering computerizzati, realizzati in fase di progetto per mostrare l’aspetto dei locali una volta terminati. La maggior parte delle fotografie si limitano a ritrarre dettagli oppure la città, la spiaggia o l’hinterland per suggerire le possibili attività per gli ospiti.

Eppure le recensioni parlano chiaro. Sono sei, rilasciate tra il 14 aprile e il 4 maggio, tutte riferite a un soggiorno avvenuto ad aprile (per recensire su Booking è necessario aver effettivamente fatto una prenotazione attraverso il portale). Tutte superpositive: tre utenti assegnano un lodevole 9,2, altri tre addirittura un 10. Tutti lodano la colazione e la gentilezza dello staff, Roberto cita anche la pulizia. L’unica critica arriva da Omar, ed è riferita alla distanza del parcheggio (300 metri). Tre utenti sono al loro primo giudizio, Antonella al secondo, mentre due utenti hanno un significativo numero di recensioni alle spalle (rispettivamente 7 e 24).

I giudizi (“100% verificati – assicura il sito web – Ospiti veri, soggiorni veri, opinioni vere”) sono tali che Booking stesso si sbilancia: “Una delle nostre scelte top ad Alassio, e i clienti approvano” recita una dicitura apposita all’inizio della descrizione dell’hotel. E le dichiarazioni si susseguono: “Questa struttura si trova anche in una posizione valutata tra le migliori ad Alassio! Agli ospiti piace di più rispetto a quella delle altre strutture”, “Questa è anche la struttura con il miglior punteggio per il rapporto qualità-prezzo ad Alassio! Rispetto ad altre strutture di questa città, gli ospiti ottengono di più spendendo meno”.

Su altri siti come TripAdvisor o Hotels non c’è traccia di recensioni del Riva. Mentre per Booking il “10” assegnato allo staff e il “9,6” di media rendono “Eccezionale” la valutazione dell’albergo. Che, sempre secondo il portale, “dà il benvenuto a chi prenota su Booking.com dal 21 gen 2006″. Qualcosa evidentemente non torna, dato che all’epoca il Riva nemmeno esisteva. E diciture simili vengono usate per altri alberghi in Italia, con date molto simili: spesso è proprio il 21 gennaio 2006, ma qualche volta il 12 gennaio e altre il 21 aprile.

Ma il sito non ha dubbi e inserisce la struttura nel programma Preferiti “perchè offre un servizio eccellente, un ottimo rapporto qualità-prezzo e ha fantastiche recensioni lasciate dagli ospiti di Booking.com”. Certo, ammette il portale, “per partecipare al programma le strutture potrebbero pagare a Booking.com una commissione un po’ più alta”…