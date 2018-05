Alassio F.C. promossa in Eccellenza, i complimenti di Marco Melgrati e la sua lista

Alassio. “Pubblico delle grandi occasioni e clima di attesa per la finale dei play off regionali al “Faraggiana” di Albissola, formazione alassina di tutto rispetto che ha visto schierati dal primo minuto Moraglio, Doffo, Grande, Alò, Ottonello, Preci, Auteri, Scaglione, Lupo, Gerardi, Saporito ed a disposizione Adamo, Fazio, Gaglioti, Damonte, Battaglia, Alfano. Allenatore Amedeo Di latte, Arbitro, il sig. Campazzo da Genova. E’ una bella pagina di sport quella scritta dall’Alassio F.C., affatto scontata o facile”. E’ il commento che arriva dalla Lista Civica per Melgrati Sindaco.

“Dopo la vittoria di ieri contro il Golfo Pro Recco, con uno scontro corretto ma duro che ha visto al fischio finale l’Alassio vincere per 2-1, quest’ultima si è guadagnata di diritto la promozione in Eccellenza, il 1° Campionato Regionale a livello calcistico. Naturale l’entusiasmo e la gioia della Squadra (e della Dirigenza in persona del Presidente Avv. F. Vincenzi) a cui si associa la Lista Civica per Marco Melgrati Sindaco”.

“Lo sport quando è entusiasmo e rispetto delle regole è sempre un veicolo di promozione sociale e crescita personale. Ad maiora” concludono dalla lista.