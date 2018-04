Volley: un meraviglioso poker di successi al maschile!

Domenica 15 aprile 2018 il Volley Team Finale ha scritto una pagina importante della sua storia; durante la mattinata i ragazzi dell’Under 13 3vs3 blu hanno vinto il titolo Territoriale battendo nella semifinale il Bordivolley e nella finalissima i bravissimi ragazzi del Carcare Bianca ed a seguire la Presidente del Comitato Territoriale Ponente Matilde Falco ha consegnato lo stendardo a quattro squadre del Volley Team Finale che in questa stagione si sono aggiudicate i relativi campionati:

– Under 13 3vs3

– Under 14 M

– Under 16 M

– 1^ Div M promossa in Serie D

Questo è il risultato di un progetto che sul settore maschile ci vede lavorare con costanza da alcuni anni e che premia il gruppo di tecnici guidati da Andrea Paroli e formato da Marco Savio e Virginia Ciarlo a cui durante l’anno si sono affiancati durante gli allenamenti Leonardo Ciarlo e Caterina Comi. Non da meno l’impegno dei dirigenti guidati dal responsabile del settore maschile Paolo Gualberti e coadiuvato da Viviana Rizzin e Roberto Folliero.

Ora il lavoro prosegue in previsione delle fasi regionali che speriamo ci possano far ripetere la fantastica esperienza delle finali nazionali dello scorso anno.

Nelle foto rispettivamente, nell’ordine, l’Under 13 3vs3, la 1^ Divisione, l’Under 16, l’Under 14, le 4 squadre e le coppie dei fratelli che giocano nel VT Finale.