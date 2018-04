Vado Ligure, box a fuoco a Sant’Ermete

Vado Ligure. Intervento dei vigili del fuoco, questa mattina intorno alle 8, per un incendio a Sant’Ermete. Ad andare a fuoco un box in via Bosco.

Fortunatamente i pompieri sono riusciti rapidamente a spegnere le fiamme. Al momento sono in corso le operazioni di smassamento.

Ancora da chiarire le cause del rogo.