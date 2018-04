Un promettente savonese alla corte di Fausto Silipo

La Rappresentativa Under 18 LND è tornata al lavoro dopo l’ultimo appuntamento ufficiale al torneo internazionale “Roma Caput Mundi” disputatosi dal 19 al 23 febbraio sotto l’egida del CR Lazio che aveva visto l’affermazione della Romania (Accademia federale) sull’Albania dopo i calci di rigore nella finale giocata all’Anco Marzio di Ostia.

In quella circostanza per la selezione nazionale mister Fausto Silipo aveva convocato venti calciatori classe 2000 appartenenti alle società di Serie D e dei campionati regionali, fra cui il difensore busallese Andrea Piccardo.

Ora dal 16 al 18 aprile la nuova selezione si ritroverà a Roma per il primo raduno di preparazione in vista del XLII Trofeo “Angelo Dossena” (torneo internazionale di alto livello a cui parteciperanno tra le altre Atalanta, Genoa e Chievo oltre ai brasiliani del Flamengo e gli sloveni del Maribor) che si svolgerà a Crema dall’11 al 16 giugno. Per l’occasione il tecnico calabrese ha convocato 24 calciatori appartenenti a società di Serie D e dei campionati regionali.

Tra questi figurano 12 ragazzi classe 1999 visto il limite d’età della competizione (categoria Primavera). Lo stage si concluderà col test amichevole contro la formazione Under 17 del Frosinone con fischio d’inizio alle ore 15 presso il centro sportivo del Mancini Park Hotel. Tra i giocatori selezionati, insieme alle future promesse del calcio dilettantistico giovanile, figura anche il terzino sinistro gialloblù Fabio Moretti che potrà così aggiungere un’altra esperienza indimenticabile e di grande prestigio al suo già ricco curriculum. Dopo le ottime prestazioni fornite in seno alla Rappresentativa Ligure Juniores nello scorso Torneo delle Regioni in Abruzzo (dove tra l’altro ha messo segno una rete decisiva), e dopo un campionato strepitoso da titolare nella prima squadra della Cairese, campione della Promozione girone A.

Questa convocazione di carattere nazionale (che ai valligiani valbormidesi mancava da circa 25 anni), ripaga il promettente talento dei tanti sacrifici fatti negli anni trascorsi nelle giovanili del Savona e rientrato quest’anno nella squadra della sua città. Un momento da incorniciare visto che nel giugno 2017, Fabio, punto di forza della Cantera Torre de Leon da ben tre stagioni si è tolto la soddisfazione di aggiudicarsi il prestigioso torneo internazionale “Copa Catalunya”.

Ricordiamo che recentemente ad avere l’onore di indossare la maglia azzurra erano stati come alfieri della Liguria, i vadesi Elvis Metalla e Nicolò Setzu.

Ecco per intero l’elenco dei convocati (* classe ’99)

Portieri: Federico Meo (Messina), Alessio Martorel (Vazzola), Flavio Giannini (Ostia Mare)

Difensori: Stefano Cocconi (Falk Galileo)*, Manuel Musiani (Sanpaimola), Filippo Perini (Recanatese), Gabriel Rota (Mapello), Gabriele Graziani (Atletico Torino), Lorenzo Magnino (Cordenons), Luca Attardo (Canicatti)*, Fabio Moretti (Cairese), Tommaso Melani (Zenith Audax)*, Emanuele Tipaldi (Scalea)*, Gaetano Palmisano (Nardò)*

Centrocampisti: Simone Quarzago (Belluno)*, Alessandro Catalano (Unione Bisceglie)*, Domenico Stazi (Città di Anagni), Alessio Palladini (Grottammare)*, Michael D’Eramo (Avezzano)*, Davide Di Cairano (Monte Grotte Celoni)

Attaccanti: Andrea Carlevaris (San Luigi), Luca Nicoloso (Gemone)*,G.Michele D’Ausilio (Busto 81)*, Edoardo Nalesso (Campodarsego)*